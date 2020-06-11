 

В Воронеже полицейский сбил трех человек

11.06.2020, 2:54, Разное

В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов, один из которых погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на Ленинском проспекте около семи вечера накануне. В сообщении отмечается, что 24-летний участковый ехал на личном автомобиле «в свободное от работы время», не справился с управлением  и выехал на тротуар, где находились три пешехода.

«В результате ДТП гражданин от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Две женщины с телесными повреждениями доставлены в медучреждение», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что водитель был трезв.

Среди основных версий аварии — техническая неисправность и попытка избежать столкновения с другой машиной.

Водителя задержали, Следственный комитет по Воронежской области завел уголовное дело (ч.3 ст.264 УК). МВД начало служебную проверку и пообещало уволить своего сотрудника, если его вина подтвердится.

Источник: Новая газета



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