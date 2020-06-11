 

“Такое удовольствие”: 58-летняя супруга Виторгана блеснула фигурой в купальнике

11.06.2020, 2:50, Разное

В кадре супруга Эммануила Виторгана Ирина Михайловна в черном купальнике лежит в детском надувном бассейне. У нее на коленях сидит восьмимесячная дочь Клара, а рядом находится двухлетняя наследница Этель. В бассейне плавают игрушки, а также шланг для подачи воды.

Эммануил Гедеонович пояснил, что бассейн они приобрели на случай жары. И не прогадали. В Москве вторая неделя лета выдалась очень теплой – температура воздуха достигала 30 градусов. “Такое удовольствие, причем для всех! Всегда можно найти выход, главное, захотеть!” – написал артист под снимком.

Поклонники пришли в восторг от трогательной фотографии семейства Виторгана. Некоторые начали гадать, на кого похожи наследницы – на папу или на маму. “Старшая девочка очень похожа на Эммануила, а младшая – вылитая мама Ира”, – заметила подписчица.

Другие в комментариях оставили комплименты в адрес Ирины Михайловны: “Красавица”, “Ира так молодо выглядит”, – написали фолловеры.

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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 9 Июн 2020 в 12:46 PDT

Напомним, у Эммануила Виторгана есть и взрослые дети – 54-летняя Ксения от брака с актрисой Тамарой Румянцевой и 47-летний Максим, мамой которого является артистка театра и кино Алла Балтер.



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