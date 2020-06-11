Помпео приветствовал открытие американского консульства в Гренландии

11.06.2020, 2:20, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением по случаю открытия американского консульства в городе Нуук в Гренландии.

Консульство открывается 10 июня.

По словам Помпео, это событие «отражает приверженность Америки укреплению сотрудничества с жителями Гренландии и всем Королевством Дания».

«Наше присутствие в Нууке укрепит процветание, которое мы разделяем с нашими друзьями в Дании и Гренландии, в то время как мы сотрудничаем с другими союзниками и партнерами в Арктике, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость развития в регионе, – подчеркнул Помпео. – Мы благодарим многочисленных партнеров в Дании и Гренландии за помощь в реализации этого важного шага в направлении укрепления нашего сотрудничества».