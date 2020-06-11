Президент Трамп сообщил о возобновлении предвыборных митингов

11.06.2020, 2:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что вскоре он снова начнет проводить предвыборные митинги, причем первый из них, скорее всего, будет проведен в Талсе, штат Оклахома. Трамп сказал об этом, выступая перед журналистами на мероприятии в Белом доме.

Президент также сообщил, что вскоре он объявит о новом месте проведения общенационального съезда республиканцев, в ходе которого партия официально выдвинет своего кандидата на участие в президентских выборах.

Представители предвыборного штаба утверждают, что партийный съезд состоится в Джексонвилле, штат Флорида, хотя Трамп также упомянул возможность проведения мероприятия в Техасе или Джорджии.

Глава Белого дома стремится скорее вернуться к активному проведению предвыборной кампании после вынужденного трехмесячного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса в США.

Тем временем, согласно нескольким социологическим опросам, популярность Трампа снижается, поскольку избиратели недовольны тем, как Белый дом борется с распространением коронавируса. На популярность президента негативно повлияли и общенациональные протесты, охватившие страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими.

По словам президента, первый после длительного перерыва митинг пройдет 19 июня в Оклахоме. После этого Трамп планирует встретиться с избирателями во Флориде, Техасе и Аризоне.

Первоначально планировалось, что конференция Республиканской партии состоится в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Однако губернатор штата, демократ Рой Купер отказался дать добро на проведение съезда из-за невозможности соблюсти социальное дистанцирование.

«Мы поедем в Северную Каролину в свое время. Губернатор там немного отсталый. Он немного отстал. К сожалению, у нас, вероятно не будет другого выбора, кроме как перенести республиканский съезд на другое время. Об этом вскоре будет объявлено», – заявил президент Трамп.