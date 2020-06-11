Республиканцы в США предложили ужесточить санкции против России

11.06.2020, 2:00, Новости дня

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали доклад по стратегии национальной безопасности, в котором предлагается ввести самые жесткие санкции в отношении России, Ирана и Компартии Китая.

Под прицел попали российские нефтегазовые проекты, суверенный долг, пророссийски настроенные структуры в других странах. Также в стратегии предлагается дать определение РФ как "страны-спонсора терроризма". Кроме того, предлагается напрямую общаться с народом РФ и поддерживать "его чаяния на демократию и соблюдение прав человека".

В отношении Китая предлагается ввести санкции в связи с ситуацией в Гонконге и из-за деятельности КНР по отношению к уйгурскому населению. Санкции нацелены в основном против партийных работников. Кроме того, американцы предлагают предпринять меры по недопущению попадания в Китай критически важных американских технологий.

В сфере противодействия Ирану предлагается, в частности, введение санкций в отношении ряда секторов экономики.

Работа над этим докладом, в котором перечислено 130 мер по противодействию "самым агрессивным противникам США", продолжалась около полутора лет.

Все предложенные меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, сообщает "Интерфакс".