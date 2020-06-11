 

За сутки в Москве от COVID-19 умерли 53 пациента

11.06.2020, 2:00, Новости дня

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщили, что за минувшие сутки в Москве умерли еще 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Таким образом, в столице умерли 3 138 человека, у которых было подтверждено заболевание, передает ТАСС.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 493 657 случаев заражения, 252 783 пациента выздоровели, 6 358 — скончались.

 



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