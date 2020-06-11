Euronews – экологи призывают ЕС принять срочные меры для спасения пчёл и бабочек

11.06.2020, 1:50, Новости дня

Из-за массового использования пестицидов общее количество насекомых сокращается на 2,5% каждый год, при этом в Европе под угрозой полного исчезновения уже находится 9% видов диких пчёл и 7% видов бабочек. Экологи предупреждают, что без срочных реформ в земледелии насекомые-опылители скоро совсем исчезнут — а без них люди лишатся и урожая.

Промышленное сельское хозяйство и использование пестицидов убивает насекомых — а значит, вскоре люди могут лишиться основных продуктов питания. Шестилапые опыляют 75% важнейших для человека сельскохозяйственных культур. В своём новом докладе экологи Фонда имени Генриха Бёлля и сети «Друзья Земли» призывают ЕС в срочном порядке пересмотреть единую политику в данном вопросе.

МЮТЕ ШИМПФ, член организации «Друзья Земли»: Если мы продолжим использование пестицидов в таких крупных масштабах, как сейчас, если наше сельское хозяйство останется помышленным, то под угрозой окажутся целые экосистемы. Фермеры потеряют насекомых-опылителей, это скажется на всей продовольственной системе.

Общее количество насекомых сокращается на 2,5% в год. В Европе под угрозой полного исчезновения — 9% видов диких пчёл и 7% видов бабочек.

МЮТЕ ШИМПФ: Нужна срочная реформа Единой сельскохозяйственной политики ЕС. Если мы ничего не изменим сейчас, то так и останемся заложниками индустриальной схемы. Мы призываем выделить половину бюджетных средств на поддержку экологически безопасного земледелия, на защиту насекомых-опылителей. Пора сократить расходы, направляемые на достижение результатов лишь на каждом отдельно взятом гектаре земли.

В прошлом месяце Еврокомиссия также выступила за ряд реформ. Брюссель предлагает странам-членам к 2030 году вдвое сократить использование в производстве продуктов питания химических веществ, а 25% сельскохозяйственных угодий отвести под органическое земледелие.

Дата выхода в эфир 06 июня 2020 года.