Пропавшую полтора года назад работу Бэнкси нашли в Италии

11.06.2020, 1:48, Новости дня

Итальянские карабинеры обнаружили в сельском доме в области Абруццо пропавшую работу знаменитого британского уличного художника Бэнкси. Об этом 10 июня сообщил местный прокурор Микеле Ренцо, информирует RAI News.

В расследовании принимали участие полиция и судебные органы Франции, сказал Ренцо.

Найденный артефакт – дверь заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой Бэнкси изобразил скорбящую женщину.

Граффити посвящено жертвам террористических атак в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.

25 января 2019 года неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.