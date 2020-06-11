 

Американская ассоциация гонок NASCAR запретила демонстрировать флаг конфедератов

11.06.2020, 1:48, Новости дня

Руководство Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) США намерено запретить демонстрировать флаг конфедератов на организуемых ею мероприятиях и соревнованиях, говорится в заявлении ассоциации.

«Демонстрация флага конфедератов будет запрещена на всех мероприятиях и объектах NASCAR», – приводит текст заявления ассоциации ТАСС.

В NASCAR выразили мнение, что наличие флага (полотнище с синим крестом с белыми звездами на красном фоне) мешает «поддерживать доброжелательную и инклюзивную обстановку» для всех зрителей и участников соревнований.

Флаг Конфедерации, под которым во время Гражданской войны в США сражались солдаты рабовладельческого Юга, популярен среди поклонников организуемых NASCAR гонок.

Флаг Конфедерации собрались запретить также в ВМС США. Кроме того, министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить возможность переименования американских военных баз, названных в честь конфедератов.

В начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. Перед этим в штате была снесена статуя солдатам Конфедерации, погибшим в Гражданской войне.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.



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