Мнение: Автономная зона Сиэтла

11.06.2020, 1:25, Разное

В Сиэтле протестующие при помощи одного из членов городского совета захватили мэрию и потребовали немедленной отставки мэра.

Некая Кшама Савант заявила, что город должен увидеть подлинное лицо восстания, которое направлено против корпоративных политиков и продажных чиновников.

Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности.

Активисты также заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной свободной от расизма, белого супрематизма и угнетения.



Либералы получат пулю тоже.



Сейчас вы покидаете США.



Рыцарский орден Сиэтла.



Вы сейчас входите в автономную зону Капитолийского Холма.



А вот и экран с палатками.



Свободный капитолийский холм.



Убей полицию.



Народный департамент Сиэтла. Зона свободная от копов.



Автономный район в центре Сэтла. Отмечены захваченные протестующими здания и брошеное полицией здание департамента.



Вот эти ребята.



Зона свободная от копов.



Вы входите на свободный Капитолийский Холм.

Даешь Сиэтлскую Народную Республику!