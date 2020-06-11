Мнение: Автономная зона Сиэтла
11.06.2020, 1:25, Разное
В Сиэтле протестующие при помощи одного из членов городского совета захватили мэрию и потребовали немедленной отставки мэра.
Некая Кшама Савант заявила, что город должен увидеть подлинное лицо восстания, которое направлено против корпоративных политиков и продажных чиновников.
Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности.
Активисты также заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной свободной от расизма, белого супрематизма и угнетения.
Либералы получат пулю тоже.
Сейчас вы покидаете США.
Рыцарский орден Сиэтла.
Вы сейчас входите в автономную зону Капитолийского Холма.
А вот и экран с палатками.
Свободный капитолийский холм.
Убей полицию.
Народный департамент Сиэтла. Зона свободная от копов.
Автономный район в центре Сэтла. Отмечены захваченные протестующими здания и брошеное полицией здание департамента.
Вот эти ребята.
Зона свободная от копов.
Вы входите на свободный Капитолийский Холм.
Даешь Сиэтлскую Народную Республику!
Источник: Colonel Cassad
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