 

Мнение: Автономная зона Сиэтла

11.06.2020, 1:25, Разное

В Сиэтле протестующие при помощи одного из членов городского совета захватили мэрию и потребовали немедленной отставки мэра.
Некая Кшама Савант заявила, что город должен увидеть подлинное лицо восстания, которое направлено против корпоративных политиков и продажных чиновников.
Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности.
Активисты также заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной свободной от расизма, белого супрематизма и угнетения.


Либералы получат пулю тоже.


Сейчас вы покидаете США.


Рыцарский орден Сиэтла.


Вы сейчас входите в автономную зону Капитолийского Холма.


А вот и экран с палатками.


Свободный капитолийский холм.


Убей полицию.


Народный департамент Сиэтла. Зона свободная от копов.


Автономный район в центре Сэтла. Отмечены захваченные протестующими здания и брошеное полицией здание департамента.


Вот эти ребята.


Зона свободная от копов.


Вы входите на свободный Капитолийский Холм.

Даешь Сиэтлскую Народную Республику!

Источник: Colonel Cassad



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