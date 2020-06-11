Трамп, возможно, издаст указ о работе полиции

11.06.2020, 1:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, возможно, издаст указ, посвященный проблемам расы и работе полиции, сообщила в среду его пресс-секретарь Кейли Макэнани.

«Мы полагаем, что нужно выработать проактивные политические рецепты, будь то законодательные меры или президентский указ», – сказала Макэнани. Она отказалась уточнить подробности, отметив, что президент пока обдумывает различные варианты.

Тем временем и демократы, и республиканцы в Конгрессе продвигают предложения, нацеленные на реформирование полиции на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Демократы в Палате представителей в понедельник представили крупномасштабную инициативу, которая, среди прочего, предусматривает запрет на применение удушающих захватов, обязывает полицейских носить нательные камеры и ограничивает применение силы со смертельным исходом. Республиканцы в Сенате во вторник заявили, что разрабатывают собственное предложение.

И.о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли отказался уточнить подробности о том, какие меры рассматривает Трамп.

«Вы увидите набор законодательных предложений, над которыми мы можем работать на двухпартийной основе, как делал президент в случае с реформой уголовной юстиции, а указы он может издать самостоятельно», – отметил Кучинелли в интервью Fox Business Network.

В 2018 году Трамп подписал двухпартийный законопроект, изменивший правила вынесения приговоров и обращения с заключенными в федеральных тюрьмах.