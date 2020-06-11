Белый дом призвал американцев не демонизировать полицейских

11.06.2020, 1:10, Новости дня

В Белом доме завершается работа над предложениями по реформированию работы полиции, действия которой подверглись жесткой критике со стороны участников массовых протестов по всей стране. Об этом во вторник на пресс-брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома, попросив американцев не демонизировать полицейских.

Отвечая на вопросы журналистов, Макэнани сообщила, что администрация заканчивает работу над предложениями, которые могут быть обнародованы в ближайшие дни. При этом президент не собирается удовлетворять одно из требований протестующих: лишить полицейских условного иммунитета, позволяющего им избегать наказания за гибель подозреваемых при задержании.

Требование о ликвидации института условного иммунитета для полицейских содержится в законопроекте, предложенном демократами в Палате представителей.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Дональд Трамп не собирается давать добро на переименование военных баз и фортов, названных в честь военачальников, воевавших на стороне сил Конфедерации во время гражданской войны 1860-х годов.

Именами лидеров Конфедерации названы в США десять военных баз, в том числе Форт-Брэгг в Северной Каролине и Форт-Худ в Техасе. Участники массовых протестов, в том числе, требуют переименовать базы, названные в честь людей, поддерживавших рабовладение.

Сам президент написал сегодня в Твиттере, что его администрация «даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов», названных в честь «героев Америки».

Кейли Макэнани также прокомментировала решение стриминговой платформы HBO Max убрать из своей библиотеки фильм «Унесенные ветром». Она риторически спросила руководство компании: где находится черта, на которой они остановятся?

«Должны ли мы вычеркнуть из истории Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона?» – спросила Макэнани, имея в виду первого и третьего президентов США, которые являлись рабовладельцами.