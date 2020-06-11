 

Политолог из США: процесс расовых противоречий в Америке бесконечен

11.06.2020, 0:50, Новости дня

Процесс борьбы с расизмом в Соединенных Штатах будет длится бесконечно. Такое мнение выразил директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман в прямом эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, раньше традиционным расизмом считалось превосходство одной расы над другой. Теперь, расизм — это все то, что кому-то не нравится.

"Например, в США отказались от показа фильма "Унесенные ветром". Кому-то не понравилась эта романтизация рабства, — сказал он. — Поэтому процесс расовых противоречий американского общества — бесконечный, и будет дальше усугублять пропасть между двумя Америками".

По мнению политолога, в Соединенных Штатах наступил важный и решающий момент для демократов, который может повлиять на предстоящие выборы. Прежде всего, он связан с тем, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пообещал предложить пост вице-президента страны женщине.

"Почти наверняка она будет с черным цветом кожи", — уверен политолог.

Учитывая тот факт, что Байден по состоянию здоровья проявляет стадии "старческого слабоумия", он не сможет занимать свою должность полный срок (четыре года) и уйдет по состоянию здоровья. И тогда вице-президент США автоматически станет президентом, считает Тильман.

Также политолог добавил, что главным аргументом избираемости Дональда Трампа на второй срок будет экономика, которая сейчас находится в кризисе. Это только на первый взгляд подрывает шансы Трампа на выборах.

"Но самым точным показателем того, что будет, является состояние фондового рынка, — сказал он. — Стоит отметить, что биржа сейчас отыграла практически все потери, которые произошли в результате обвала в феврале-марте".

В качестве примера Тильман привел 1968 год, когда в США все лето на улицах страны творились "черные погромы" и "буйства". В то время фондовый рынок подрос, а на президентских выборах победил Ричард Никсон, который выступал под лозунгом "Закон и порядок".

"Поэтому, если верить фондовому рынку, а он ошибается редко — у Трампа есть прекрасные шансы переизбраться на новый срок", — заключил политолог.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Новая российская космическая обсерватория начнет искать внеземные цивилизации

03.05 / Парасюк рассказал, был ли его отец связан с Коломойским

04.05 / Коронавирус принес Баффету рекордные убытки

08.06 / В Швеции после антирасистской акции сожгли 30 машин

10.04 / Члены ЦИК перечислят часть своей зарплаты на помощь россиянам в период пандемии

14.05 / Демократы думают над форматом партийного съезда по выдвижению кандидата в президенты

28.05 / Липецкую область поставили в пример по реализации нацпроекта «Чистая вода»

15.04 / В Москве начинают проверки цифровых пропусков

03.05 / Лучшие россияне в истории НХЛ: Федоров, Овечкин, Могильный

29.05 / LCI – французские учёные подтверждают — жара снижает активность коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска