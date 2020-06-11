 

Фанаты баскетбольного “Панатинаикоса” атаковали дом владельца клуба

11.06.2020, 0:50, Новости дня

Один из грандов греческого баскетбола и континентальной Евролиги – афинский клуб "Панатинаикос", — может сменить владельца. Дом нынешнего президента "Пао" Димитриса Яннакопулоса был атакован фанатами команды, не согласными с решением о продаже.

Сам нынешний владелец "Панатинаикоса" сообщил, что на его дом напали. Как сообщает портал Eurohoops.Net, на видео, опубликованном Яннакопулосом, видно, что более сотни болельщиков собрались возле его дома. Охранники сообщили, что у некоторых фанатов с собой было холодное оружие. Нападавшие скрылись после прибытия к месту происшествия полиции.

Накануне Яннакопулос сообщил, что выставляет клуб на продажу за 25 млн евро. Причиной стало то, что команда не дала владельцу должной финансовой отдачи и противоречиями между президентом "Пао" и руководством Евролиги. "Я покидаю "Панатинаикос" чемпионом с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе подошел к концу", – сообщил Яннакопулос.

После объявления о досрочном завершении сезона-2019-2020 Яннакопулос вступил в конфликт с руководством Евролиги и ее президентом Жорди Бертомеу. Владелец "Пао" угрожал тем, что греческий гранд покинет Евролигу и перейдет в Лигу чемпионов ФИБА.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В Москве начали диагностику коронавируса с помощью искусственного интеллекта

12.05 / В РФ решили провести популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу

27.04 / Пушков указал на провал модной на Западе идеи ненужности правительства

13.05 / Молодежный Кубок мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса

10.06 / Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

13.04 / Сайт для выдачи пропусков москвичам стал недоступен сразу после запуска. Власти обвинили в этом DDoS-атаки

24.04 / Российский фондовый рынок открылся снижением

10.05 / Дату начала ЕГЭ решили оставить прежней

20.04 / Вывозные рейсы из Таиланда, Вьетнама, Непала, Мьянмы запланированы на понедельник

06.06 / В Европе прошли массовые митинги в поддержку чернокожего населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска