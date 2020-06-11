 

В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

11.06.2020, 0:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 53 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3138 человек.

Днем ранее в Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных. Он также констатировал, что летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / За сутки в Украине провели рекордное количество тестов на COVID-19

16.04 / В США жители встали в очередь за бесплатной едой и памперсами

16.05 / Путин “пробил очередное дно”, Украина загнала Россию в угол. Главное из Telegram-каналов

28.05 / Суд арестовал журналиста Азара за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции»

20.04 / Верховный суд РФ проведет первые онлайн заседания

20.05 / Всемирный банк прогнозирует – пандемия доведёт до крайней бедности 60 млн человек

03.05 / Украинец, служивший в Иностранном легионе, подорвался на мине в Мали и погиб

06.05 / Названы сроки возобновления испытаний корабля «Петр Моргунов»

17.04 / Девочка выжила после падения с пятого этажа на севере Томской области

19.05 / Вашингтон, Москва и «вентиляторная дипломатия» 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска