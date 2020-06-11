 

Польский эксперт – без Китая ядерный договор невыгоден ни США, ни остальному миру

11.06.2020, 0:40, Новости дня

Любой договор по разоружению либо по контролю ядерных боеголовок без участия Китая, для мира, а в особенности США — невыгоден, уверен польский эксперт Томаш Дептух. В интервью Polskie Radio он предположил, что привлечь китайскую сторону вероятнее всего не получится, и соответственно дело не дойдёт и до автоматического продления СНВ-III между США и Россией.


Reuters

Россия и США планировали в июне начать переговоры по контролю за ядерными вооружениями, они пригласили Китай к этому формату, который только что заявил, что не заинтересован участвовать в трёхсторонних переговорах, пишет Polskie Radio. 

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года — это единственное существующее соглашение по разоружению между Россией и США. РФ предложила продлить его, но без участия Китая Дональд Трамп не спешит ставить свою подпись. «Ситуация сейчас изменилась. На настоящий момент договоры только между Россией и США недостаточны», — говорит в беседе с радиостанцией польский эксперт Томаш Дептух. По той же причине, по словам гостя, договор только с Москвой вовсе не на руку Вашингтону. 

«Любой договор по разоружению либо по контролю ядерных боеголовок (…) без участия Китая, для мира, а в особенности США — невыгоден», — подчеркнул он. Такие соглашения ограничивают поле действий США, которые в отличие от Китая, должны следовать положениям содержания документа. 

Польский эксперт указал на активность Китая в области ядерного оружия. «Он стремится увеличить количество ядерных боеголовок до тысячи (…), чтобы бросить вызов США», — добавил он. «Неудивительно, что США хотели включить в эти переговоры Китай. Это скорее всего не получится, поэтому скорее всего финал этой истории будет таков, что дело не дойдёт и до автоматического продления СНВ-III», — резюмировал в интервью Polskie Radio польский эксперт Томаш Дептух.



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