NZZ – в Германии заговорили о расизме — африканцы чувствуют себя в стране инопланетянами

11.06.2020, 0:40, Новости дня

После массовых протестов против расизма немецкие политические круги занялись обсуждением проблемы расизма в Германии. По последним данным, число случаев дискриминации на почве этнической принадлежности в стране растёт. Выходцы из Африки всё больше ощущают себя в Германии инопланетянами, подчёркивает швейцарская Neue Zürcher Zeitung.



Reuters

После протестов против расизма в Германии СДПГ и зелёные настаивают на проведении дебатов о «структурном расизме» в стране, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Как отмечает газета, африканцы чувствуют себя в Германии «как инопланетяне».

37-летний камерунец Гилберт Нди Шанг уже десять лет живёт в Германии. Когда-то он учился по обмену в университете Байройта, теперь он преподаёт там литературоведение, и город стал для него родным. В университете его приняли хорошо, и в своей обычной жизни он редко сталкивается с расизмом — однако порой такое случалось. Например, в поезде по пути в немецкую службу академического обмена в Бонне его и его товарищей из Африки всякий раз проверяла полиция. «Это было очень тяжело для меня. Почему только нас и никого больше?» — недоумевает Нди Шанг.

Из-за подобных случаев люди теперь вышли на массовые протесты, в том числе, в Германии. Масштабные демонстрации после расизма и полицейского насилия в выходные прошли не только в США, но и в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Кёльне и Штутгарте. В общей сложности на улицы в стране вышли более 100 тыс. человек. Только в столице дело дошло до столкновений с полицией. Там было совершено 78 задержаний, 28 сотрудников полиции были легко ранены. После этого в политических кругах начали набирать обороты обсуждения укоренившегося расизма в Германии.

«Немецкие протестующие смотрят на ситуацию у их собственных дверей: в Германии тоже есть латентный расизм в рядах правоохранительных сил», — пояснила сопредседатель СДПГ Саския Эскен. Президент бундестага Клаудиа Рот из партии зелёных также указала на наличие «расистских структур и сетей» внутри аппарата государственной власти. Глава зелёных Роберт Хабек потребовал убрать понятие расы из 3-ей статьи немецкой конституции. Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр поприветствовала самокритичные вопросы о том, как в Германии обстоит дело с расизмом в повседневной жизни.

В то же время, генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак предостерёг от огульного приписывания полиции расистского образа мышления. Профсоюз немецкой полиции тоже выказал удивление по поводу подобных упрёков. Среди 49 тыс. сотрудников полиции Германии с 2012 года было выявлено только 25 случаев подозрения в расистском мышлении, сообщается в статье.

В центре дискуссии, прежде всего, вопрос об отношении к людям с африканским происхождением. По данным репрезентативной статистики населения за 2018 год, в Германии проживает порядка 936 тыс. людей с таким миграционным прошлым. Они либо сами родились в африканской стране, либо хотя бы один из их родителей родился в Африке. Под эту категорию попадают как немецкие граждане, так и лица с иностранными паспортами. Последних, по данным статистического ведомства Германии, к 31 декабря 2019 года в стране насчитывалось свыше 600 тыс. Самую большую группу составляют марокканцы, за ними следуют выходцы из Нигера и из Ганы. В сравнении с Францией, Великобританией, Бельгией или Нидерландами, в Германии проживает заметно меньше афроамериканцев относительно общего населения страны.

Мигранты из Африки — в том числе такие, как Гилберт Нди Шанг, который стремился в Германию в поисках лучшего образования, но в первую очередь, всё же, гастарбайтеры и люди без легального статуса пребывания — видели в Германии «своего рода рай», пишет швейцарская газета. После прибытия их ждала культурная ассимиляция и связанный с ней стресс. Для многих мигрантов этот стресс со временем уменьшается, но для африканцев в Германии, напротив, увеличивается. «Они всё больше чувствовали себя в Германии как пришельцы», — цитирует издание слова профессора, исследующего жизнь африканских мигрантов в стране. Поэтому многие мигранты из Африки в зрелом возрасте непременно хотят вернуться на родину.

Это во многом связано с образом жизни в Германии, но во многом объясняется и расистскими стереотипами: выходцы из Африки воспринимаются немцами преимущественно как беженцы. Однако чем лучше они овладевают немецким языком, тем меньше расистского мышления в их отношении проявляет население Германии.

Во всяком случае, ситуация в Германии не идёт ни в какое сравнение с США, где действительно присутствуют укоренившиеся проблемы с расизмом, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, темнокожие в Америке — это, по большей части, не мигранты, как в Германии, а американцы не в первом поколении.

Как сообщается в статье, в среду антидискриминационный кабинет Германии обнародовал неутешительные цифры. Больше всего призывов о помощи в ведомство в 2019 году поступало в связи со случаями дискриминации на почве расизма. Именно такие данные представлены в отчёте за 2019 год, опубликованном на этой неделе. За прошлый год за консультацией обратились 1176 человек, которые чувствовали себя ущемлёнными в правах на работе или в повседневной жизни из-за их этнического происхождения. Это на 10% больше, чем за год до этого, отмечает издание. В каждом третьем случае речь шла об опыте столкновения с дискриминацией. С 2015 года показатели увеличились более чем вдвое, с 545 до 1176 обращений.

«В Германии присутствует устойчивая проблема с расистской дискриминацией, и страна недостаточно последовательно поддерживает соблюдение правомерности для тех, кого это коснулось, — отмечает руководитель ведомства Франке. — Ощущение брошенности один на один с несправедливостью в долгосрочной перспективе имеет последствия, которые угрожают общественной сплочённости. Дискриминация ослабляет».