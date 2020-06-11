В США протестующие надругались над памятниками Колумбу

11.06.2020, 0:36, Новости дня

9 июня в США от рук участников антирасистских протестов пострадали два памятника открывателю Америки Христофору Колумбу, сообщает NBC.

Статую в Бостоне (штат Массачусетс) неизвестные обезглавили. Утром 10 июня голову обнаружили полицейские.

В Ричмонде (штат Вирджиния) протестующие свалили памятник с постамента, подожгли, а затем утопили в озере. Во время инцидента пострадал один журналист.

Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS

— Resist Programming (@RzstProgramming) June 10, 2020

Память Колумба чтят в США, хотя его считают виновным в колонизации и насилии по отношению к коренным американцам.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

В результате столкновений в различных американских штатах погибло 11 человек.