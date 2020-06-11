 

В США протестующие надругались над памятниками Колумбу

11.06.2020, 0:36, Новости дня

9 июня в США от рук участников антирасистских протестов пострадали два памятника открывателю Америки Христофору Колумбу, сообщает NBC.

Статую в Бостоне (штат Массачусетс) неизвестные обезглавили. Утром 10 июня голову обнаружили полицейские.

В Ричмонде (штат Вирджиния) протестующие свалили памятник с постамента, подожгли, а затем утопили в озере. Во время инцидента пострадал один журналист.

 Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS

— Resist Programming (@RzstProgramming) June 10, 2020

Память Колумба чтят в США, хотя его считают виновным в колонизации и насилии по отношению к коренным американцам.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

В результате столкновений в различных американских штатах погибло 11 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Guardian – экс-генералы НАТО призвали Европу не выходить вслед за США из договора с Россией по открытому небу

15.05 / Бастрыкин велел незамедлительно открывать дела о невыплатах медикам

15.04 / Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

02.05 / Минстрой: состояние министра Якушева нормальное

29.05 / Роскосмос впервые утвердил три экипажа для полета к МКС

28.05 / “Укрзалізниця” разрешит покупать билеты за три месяца до поездки

10.06 / Французский политик – во Франции теория «белых привилегий» не просто нелепа, но и опасна

12.05 / К разработке вакцины от коронавируса подключились сотни фармкомпаний

11.04 / ОП проведет вебинар для наблюдателей на голосовании о поправках к Конституции

08.05 / Итальянцы провожали российских специалистов аплодисментами и словами благодарности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска