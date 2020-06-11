“Это, конечно, необычно”. В ВОЗ удивились низкой смертности от коронавируса в РФ

11.06.2020, 0:36, Новости дня

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан считает низкий уровень смертности от коронавируса в России необычным. Об этом он заявил на пресс-конференции 10 июня, ее видеозапись опубликована в YouTube организации.

“Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень ее населенности и системы здравоохранения в целом схож с европейским”, – сказал Райан.

Он отметил, что возрастная картина в России также не сильно отличается от европейской.

Райан признал, что в разных странах подход к ведению статистики смертности от коронавируса может отличаться. Например, власти некоторых стран сообщают о смертности от коронавирусной инфекции в режиме онлайн, еще до официального подтверждения диагноза врачами. Таким образом, в некоторых случаях показатели смертности могут быть завышены. Кроме того, могут отличаться подходы к установлению точных причин смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

“Но это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев [коронавируса в РФ] является очень низким”, – сказал Райан.

Он обратил внимание, что при этом в РФ делают много тестов на коронавирус (по официальным данным, уже провели более 13,5 млн тестирований), “и они наращивают количество тестирований очень-очень быстро”.

“Важно, чтобы Россия проанализировала, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается надлежащим образом”, – сказал представитель организации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось свыше 7,29 млн человек, более 413,4 тыс. из них скончались, а 3,41 млн вылечились.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных. По официальным данным, в РФ коронавирусом заразилось почти 493,7 тыс. человек, а умерло 6358. При этом в США 1,99 млн инфицированных и 112,6 тыс умерших, в Бразилии – соответственно 739,5 тыс. и 38,4 тыс. В Испании, которая является одной из самых пострадавших от коронавируса европейских стран, почти 242,3 тыс. инфицированных и 27,1 тыс. умерших.