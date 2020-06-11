Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

11.06.2020, 0:30, Новости дня

В «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США упала ракета, сообщил эмиратский телеканал Al Arabiya.

«Недавно прогремел взрыв в «зеленой зоне» в результате падения ракеты вблизи американского посольства внутри «зоны». Сирены прозвучали в «зеленой зоне», – приводит слова источника в органах безопасности Ирака РИА «Новости».

О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала, передает ТАСС.

«Зеленая зона» Багдада – район, в котором размещены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства в Ираке.

Напомним, с начала 2020 года район американского посольства в Багдаде неоднократно подвергался ракетному обстрелу. В конце января при обстреле посольства США в столице Ирака пострадали несколько человек, после чего проводилась эвакуация людей с территории дипломатической миссии.

После очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.