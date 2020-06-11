 

После устроенной Ефремовым аварии было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков

11.06.2020, 0:25, Разное

После смертельной аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым, было возбуждено еще одно дело.

Уголовное производство начали по факту сбыта наркотиков, пишет РИА Новости. Правоохранители разыскивают человека, который продал Ефремову психотропные вещества. Ранее стало известно, что в крови Михаила Ефремова были найдены следы наркотиков.



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