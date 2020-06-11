 

Мнение: О новом беспардонном надувательстве Илона Маска

11.06.2020, 0:09, Разное

Несколько дней назад Топ #ЖЖ порвал в клочья вывод независимого от росСМИ – украинского – журналиста, что расстроивший «Роскосмос» запуск Falcon-9 с кораблём Crew Dragon на самом деле был… полностью провальным. А ловкач Илон Рив Маск опять и снова всех надул. Но это – ещё цветочки.

Буквально сегодня случилось новое надувательство, ещё более масштабное и беспардонное. И опять «рука Маска» угадывается более, чем определённо.

На этот раз надулся рекордно курс акций Tesla Inc., ещё одного детища ловкого предпринимателя. Цена этих бумаг впервые в истории поднялась выше тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:30 мск рост составил более 8%, а цена за акцию достигла 1016 долл. Это соответствует рыночной капитализации в 185,3 млрд долл. За год стоимость акций выросла почти в пять раз, а с конца марта – почти втрое.

И вот кто скажет, что это – не чистейшее надувательство? Особенно в свете майских событий примерно месячной давности. Тогда, 1 мая 2020 года Илон Маск, по своему обыкновению, в Twitter заявил, что рынок переоценивает бумаги его компании. «Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо», — написал глава Tesla.

Это заявление предсказуемо вызвало лихорадку и обвал. Тогда бумаги производителя электрокаров рухнули в цене на 10%, опустившись до уровня 700 долл., а Илон Маск потерял примерно 3 млрд долл. Но лишь на день…

И вот за неполные полтора месяца бумага производителя электрокаров, как на дрожжах, поднялась на 45%. Но если 700 долл. за бумагу было слишком дорого, то как смотреть на цену в 1000+ долл.? Уж не мыльный ли это пузырь, быстро надутый ловкостью рук?

Что ты на это ответишь, Илон #Маск? ©

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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