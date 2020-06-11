ДНР и ЛНР потребовали согласования мер контроля перемирия в Донбассе
11.06.2020, 0:08, Новости дня
Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду вновь подчеркнули необходимость согласования пакета дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Республики обозначили, что ключевая задача в части вопросов безопасности – это утверждение перечня дополнительных мер контроля действующего бессрочного перемирия», – приводит ТАСС слова Никоноровой со ссылкой на МИД ДНР.
Никонорова добавила, что обстрелы территории Донецкой народной республики все еще продолжаются и приводят к жертвам среди мирного населения, повреждению домов и инфраструктуры. В связи с этим республики настаивают на заключении письменных обязательств, которые позволят контролировать соблюдение режима прекращения огня и переведут ответственность за нарушения в правовое поле.
Она также сообщила, что представители республик призвали попунктно обсудить дополнительные меры контроля за соблюдением перемирия, при этом настаивая на необходимости дополнять перечень новыми мерами с учетом реалий, а не вычеркивать уже согласованные. «Публикация соответствующих приказов, запрет на открытие любого огня и наличие оперативной связи в случае нарушений – это меры, которые должны быть безусловно одобрены сторонами», – добавила Никонорова
Она также выразила надежду, что работа по согласованию и подписанию дополнения к Рамочному соглашению о разведении сил и средств будет вестись активнее. «Хотелось бы видеть больше результатов этого обсуждения, и мы ожидаем, что на следующем заседании участники уделят больше внимания этому вопросу», – резюмировала Никонорова.
Ранее полпред РФ в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. Ситуацию прокомментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Киева назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.
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