В ВОЗ назвали сложной для понимания статистику России по COVID-19

11.06.2020, 0:00, Новости дня

Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России сложна для понимания. Об этом в среду на брифинге заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райн.

По его словам, трудно понять причину низкого уровня смертности людей с COVID-19, исходя из уровня населения страны. "Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтверждённых случаев является очень низким", – сказал представитель Всемирной организации здравоохранения. Одновременно Райн отметил, что в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской. "Важно, чтобы российские власти тщательно проанализировали подход к установлению причины смертей, чтобы быть уверенными, что тут нет никакой ошибки", – подчеркнул Майк Райн.

Он также сказал, что Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19, что "может быть одним из объяснений". В то же время в других странах, которые в больших масштабах тестируют население на наличие коронавируса, показатели смертности куда выше.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится в тройке лидеров по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 493 тысячи случаев, больше только в США и Бразилии. По числу летальных исходов Россия на 13 месте в мире – 6350 умерших.

Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от COVID-19 в России может быть занижена на 70 процентов. Независимые исследователи предполагают, что власти регионов могут манипулировать данными и записывать жертв эпидемии ка погибших от других причин. Власти это отрицают. В МИД России, после выхода статей в западной прессе о числе смертей в Москве и Санкт-Петербурге, публикации назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".