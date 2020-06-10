Мнение: Видео задержания террористов в Симферополе

10.06.2020, 23:42, Разное

Снова особо одаренные ребята, теперь из Симферополя – решили разрешить политический вопрос методом уничтожения мирного населения. Что в головах у людей, которые планируют терракт в отношении гражданского населения?

Центр общественных связей ФСБ опубликовал информацию об успешном предотвращении взрыва на одном из торговых рынков Симферополя:

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма"

По информации ведомства, пятеро злоумышленников плотно общались с членами радикальных украинскими формирований, который принимают участие в боевых столкновениях и провокациях на юго-востоке Украины.

Сейчас ищут возможных пособников, а пятерка задержанных имеет все шансы отправиться в тюрьму на длительный срок.