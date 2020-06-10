ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

10.06.2020, 23:40, Новости дня

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.

Как передает "Интерфакс", Райан назвал необычным сочетание значительного количества выявленных заболевших коронавирусом к уровню смертности от COVID-19 в РФ.

Он заявил, что знает, что в РФ очень высокий уровень тестирования населения на коронавирусную пневмонию, но попросил объяснить власти, какой метод они используют, сообщая о количестве умерших.

По его словам, в Европе, где уровень смертности от COVID-19 значительно выше, чем в РФ, схожая система здравоохранения.

При этом Район подчеркнул, что в некоторых государствах могут завышать показатель случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Он напомнил, что ВОЗ разработала стандарт официального подтверждения смерти, который предоставлен каждой стране-участнику организации для должной сертификации летального исхода среди заразившихся COVID-19.

По состоянию на 10 июня в РФ заражено коронавирусом 493 657 человек, вылечились 252 783, умерли 6358.