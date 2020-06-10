 

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

10.06.2020, 23:40, Новости дня

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.

Как передает "Интерфакс", Райан назвал необычным сочетание значительного количества выявленных заболевших коронавирусом к уровню смертности от COVID-19 в РФ.

Он заявил, что знает, что в РФ очень высокий уровень тестирования населения на коронавирусную пневмонию, но попросил объяснить власти, какой метод они используют, сообщая о количестве умерших.

По его словам, в Европе, где уровень смертности от COVID-19 значительно выше, чем в РФ, схожая система здравоохранения.

При этом Район подчеркнул, что в некоторых государствах могут завышать показатель случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Он напомнил, что ВОЗ разработала стандарт официального подтверждения смерти, который предоставлен каждой стране-участнику организации для должной сертификации летального исхода среди заразившихся COVID-19.

По состоянию на 10 июня в РФ заражено коронавирусом 493 657 человек, вылечились 252 783, умерли 6358.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Врач-терапевт: Телемедицина позволяет максимально сохранять объем помощи пациентам

31.05 / В Раде заявили о необходимости вернуть Украине российский рынок

27.05 / Суд Элисты закрыл дело вдовы Лужкова о клевете

25.05 / От золотистого стафилококка может спасти бразильский перец

17.04 / Die Welt – постпред России при ЕС предложил Брюсселю военное сотрудничество

23.04 / Семь российских авиакомпаний смогут перевозить грузы в пассажирских салонах

03.06 / В США впервые выявлен коронавирус у собаки

21.04 / Власти Москвы не планируют вводить пропуска для пешеходов

27.04 / По-итальянски не вышло: концерт на балконе перерос в вечеринку под окнами

09.05 / В онлайн-акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 3 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска