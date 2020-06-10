Тяжелую атлетику могут лишить олимпийского гражданства

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10.06.2020, 23:40, Новости дня

Тяжелые времена настали для такого популярного вида спорта, как тяжелая атлетика. Штангистов могут лишить права участия в Олимпийских играх. Причиной тому – многочисленные допинговые скандалы вокруг тяжелоатлетов и даже вскрытые факты коррупции в руководстве международной федерации.

Комиссия известного канадского юриста Ричарда Макларена, которая расследовала деятельность прежних высокопоставленных чиновников международной федерации, заявил о коррупции в организации в те времена, что ее возглавлял представитель Венгрии Тамаш Аян. Параллельно были доказаны и случаи сокрытия актов употребления допинга.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказал глубокое разочарование сообщениями о скандалах в IWF и выводах Макларена. Как сказал Бах на специальной пресс-конференции по итогам исполкома МОК, он "шокирован новостями, постпавшими из разных источников№.

Временным президентом IWF назначена Урсула Папандреа из США, сообщает ТАСС. Бах отметил, что его ведомство готово сотрудничать с новым руководством, "чтобы эта федерация была чистой". Однако президент МОК отметил, что оставляет за собой право на весьма крутые меры, в том числе возможное исключении тяжёлой атлетики из программы летних Игр.



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