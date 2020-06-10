 

Кубок Германии. “Бавария” в полуфинале одолела “Айнтрахт”

10.06.2020, 23:40, Новости дня

Вторым финалистом футбольного Кубка Германии стала мюнхенская "Бавария", которая на домашней арене в полуфинале переупрямила гостей из франкфуртского "Айнтрахта". Хозяева открыли счет, гости отыгрались во втором тайме, однако мюнхенцы сумели довести матч до победы – 2:1.

Первый тайм выиграла "Бавария", которой удалось после недолгой разведки забить мяч на 14-й минуте: отличился Перишич. В дальнейшем до перерыва хозяева имели еще пару полу-моментов, но увеличить счет не смогли.

Вторая половина встречи началась спокойно, но затем гости, которым терять было нечего, стали нагнетать давление у ворот Нойера и смогли усилиями да Кошты сравнять счет после 69 минут игры. Казалось, интрига возродилась и "Айнтрахт" сумеет перевести игру в овертайм. Но лучший бомбардир "Баварии" Левандовский сказал свое слово: на 74-й минуте он забил победный гол.

В решающем матче клуб из Мюнхена, который в четвертый раз за последние 5 лет выходи в финал и является, к слову, действующим обладателем трофея, встретится с "Байером" из Леверкузена. Для "аспириновых" это будет первый финал с 2009 года. А последняя кубковая победа числится на счету "Байера" июнем 1993 года.



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