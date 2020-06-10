Адвокат потерпевшей стороны призвал выяснить, почему Ефремова не лишили прав

10.06.2020, 23:30, Новости дня

Представитель потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить возможное наличие коррупционной составляющей в том, что у актера не отобрали водительские права за прежние нарушения.

«Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов, имея более 50 нарушений ПДД, возможно, за вождение в пьяном виде, не был лишен водительских прав. Возможно, тут есть коррупционная составляющая, и некие инспекторы ДПС возвращали ему их за деньги», – приводит слова адвоката ТАСС.

По мнению Добровинского, если бы Ефремова лишили прав, то автоаварии, произошедшей два дня назад, не случилось бы.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. При этом Ефремов в зале суда заявил: «Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.