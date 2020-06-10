Euronews – инновационные стартапы подключаются к борьбе с распространением коронавируса

10.06.2020, 23:25, Новости дня

Пандемия коронавируса придала новый импульс развитию технологических стартапов, чтобы предотвратить распространение инфекции. Например, во Франции создали новый материал, который способен почти полностью очищаться от вирусов путём фотокатализа. «Вирулицидная» обивка из этой ткани уже используется в некоторых вагонах лионского метро, однако авторы проекта планируют внедрять своё изобретение и в других сферах, передаёт Euronews.

К общественному транспорту во время коронавирусной пандемии предъявляют высокие требования — ведь в замкнутом пространстве при большом скоплении людей велика опасность распространения инфекции. Чтобы снизить риски, автобусы, трамваи и вагоны метро во французских городах регулярно дезинфицируют.

Но новые вызовы требуют новых решений, поиском которых занимаются технологические компании. Одна из таких организаций, базирующаяся в Лионе, предлагает инновационные варианты обивки салонов. Представители компании говорят, что создали материал, который благодаря процессу фотокатализа способен почти полностью очищаться от вирусов.

ЖЕРОМ БЛАН, глава проекта: Нам удалось внедрить в ткань проводник, который можно назвать катализатором. При контакте с ультрафиолетовым излучением он активируется. Эта реакция нужна, чтобы окислить соединения и превратить их в безвредные молекулы, такие как вода и соли.

Предполагается, что большая часть бактерий и микробов на вирулицидном материале погибнет уже после одной минуты обработки ультрафиолетом. Этот производитель ссылается на успешные тесты в лабораториях в США и Испании и надеется в условиях борьбы с пандемией выйти на международный рынок. По словам главы компании Жерома Блана, такие технологии можно использовать не только в общественном транспорте.

ЖЕРОМ БЛАН: Представьте себе кинотеатры или концертные залы, где используется такая обивка. И между показами или спектаклями будет час обработки ультрафиолетом. Это позволит продезинфицировать помещение.

Вирулицидная обивка уже используется в некоторых вагонах лионского метро. В компании-производителе уверены, что скоро эта технология появится в общественном транспорте и других городов.

Дата выхода в эфир 09 июня 2020 года.