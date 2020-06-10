 

Венедиктова обвинила Порошенко в давлении и заявила, что сообщение о подозрении ему отправят почтой

10.06.2020, 23:24, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила группу политиков и юристов в давлении и попытке устроить шоу во время вручения сообщения о подозрении. В видеообращении, которое вечером 10 июня разместили в аккаунте Офиса генпрокурора в YouTube, она ни разу не упомянула фамилию народного депутата, которому предназначалось сообщение, но из контекста следует, что речь идет о пятом президенте Украины, депутате Рады от “Европейской солидарности” Петре Порошенко.

Нардеп отказался получать сообщение о подозрении и памятку о правах подозреваемого, вместо этого он с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками явился в Офис генпрокурора под предлогом неотложного приема, сказала Венедиктова.

“Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете, мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР”, – заявила она.

Генпрокурор опровергла утверждение адвоката Порошенко Ильи Новикова о том, что сообщить о подозрении нардепу могла только она лично, а не прокурор офиса.

Венедиктова уточнила, что подозрение составлено по факту издания явно преступного приказа, склонившего военное должностное лицо к превышению власти и служебных полномочий; при этом глава украинской прокуратуры не считает дело политическим.

“Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату почтой. Далее – избрание меры пресечения в суде”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: Офіс Генерального прокурора / YouTube

10 июня экс-президент Порошенко пришел на допрос в ГБР. Затем, по данным бюро, отказался участвовать в следственных действиях и попытался покинуть помещение. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой.

Адвокаты пятого президента рассказали, что уголовное производство касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Осенью 2018 года в эфир вышло расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / На фоне кризиса Турция расширяет полномочия Фонда национального благосостояния

28.04 / Мурашко: дефицита коечной сети в России нет

04.06 / “Следователи вышли за берега”. Адвокат прокомментировал решение о принудительном приводе Порошенко на допрос

17.04 / Эколог Берзина: Пожары – результат безответственности конкретных граждан. Посадите, наконец, кого-нибудь!

26.04 / МЧС продолжает дезинфекцию дорог, зданий и техники на территории России

01.06 / Белорусского оппозиционера Статкевича арестовали на 15 суток

12.04 / Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры

20.05 / Путин поддержал намерение Минниханова идти на новый срок

24.04 / Вопрос на засыпку: как спасти нефтяную отрасль США от краха

27.05 / Киев признал намерение избавиться от администраций ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска