“Крым – это Украина”. Помпео призвал РФ прекратить оккупацию полуострова

10.06.2020, 23:24, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео 10 июня во время представления доклада Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год заявил, что Россия должна прекратить оккупацию украинского полуострова Крым. Стенограмма выступления Помпео опубликована на сайте Госдепа.

Он напомнил, что с 2015 года РФ незаконно призвала на службу в свои вооруженные силы “тысячи мужчин в Крыму”, а тех, кто отказывался это делать, привлекала к уголовной ответственности.

“Россия должна прекратить притеснения тех, кто сопротивляется ее оккупации, освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым – это Украина”, – сказал Помпео.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным представительства президента Украины в Крыму, Россия незаконно удерживает 116 крымчан – граждан Украины, в основном это крымские татары.