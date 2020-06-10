 

Порошенко могут арестовать из-за “явно преступного приказа”

10.06.2020, 23:10, Разное

Порошенко подозревают в том, что “путем издания явно преступного приказа” в 2018 году. Таким образом тогдашний президент склонил руководству Службы внешней разведки к превышению полномочий, сообщают украинские СМИ.

Бывший глава государства может взять под стражу. Такое заявление опубликовало Государственное бюро расследований Украины. О каком именно приказе идет речь в ведомстве не сообщили.

Порошенко получил подозрение в совершении преступления. Сам бывший президент считает, что Госбюро расследований нарушает законодательство. Он обвинил следователей в попытке установления авторитарного режима в стране.

В ГБР загнали себя в угол, считает Порошенко. Обвинить бывшего президента может только генеральная прокуратура, написал политик в своих социальных сетях. Произошедшее экс-президент назвал “атакой на лидера оппозиции”.

Имя политика фигурирует в 16 уголовных расследованиях. Бывшего главу государства подозревают в коррупции, отмывании преступных доходов, превышении полномочий и других преступлениях.

В мае была опубликована запись разговоров Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена от 2016 года. Генпрокуратура завела против экс-президента еще одно дело. На недавней пресс-конференции по случаю годовщины президентства Владимир Зеленский пообещал, что Петра Порошенко “ждет еще много расследований и приключений”.

Эксперты КНИИСЭ пришли к выводу, что Порошенко и военное руководство Украины прекрасно знали о пагубных последствиях организованной ими провокации в Керченском проливе

Но это не помешало Порошенко отдать приказ об отправке украинских моряков прямиком в российский плен pic.twitter.com/KwGntsc9NA

— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) May 16, 2020



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Спасибо коронавирусу: в Европе рассказали об отмене антироссийских санкций

20.05 / Виктория Исакова, Кирилл Серебренников, Александр Гудков и другие актеры помогут региональным врачам

03.06 / Адель нарушила молчание в Instagram из-за ситуации в США

10.04 / Мнение: Бессилие властей

02.06 / Мнение: В Китае ставят камеры в квартиры: правильно делают

26.05 / Королева Елизавета II поделилась своими впечатлениями от последней встречи с правнуком Арчи

13.05 / В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

19.05 / «У меня уже 30 медведей!»: Ольга Бузова устроила скандал Манукяну из-за подарка

26.05 / “Домашняя” Ёлка в роскошном пеньюаре восхитила фанатов

26.05 / Эксперты Soha рассказали о “хитрой” защите российских двигателей от копирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска