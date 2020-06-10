Медики назвали 5 болезней, способных убить человека за одни сутки

10.06.2020, 23:09, Разное

Медики назвали заболевания, способные убить человека всего в течение одних суток. К ним относятся: острый панкреатит, септический и анафилактический шок, менингит и расслоение аорты.

Смертельно опасным заболеванием является острый панкреатит, при котором поджелудочной железой начинается процесс собственного переваривания, и 10% случаев заканчиваются летальным исходом в течение суток. Основным симптомом болезни является сильная боль в животе, из-за которой хочется лежать на боку с согнутыми коленями. В отделениях интенсивной терапии наиболее распространенной причиной смерти является септический шок, причиной которого становится попадание в организм инфекционных бактерий, вирусов и грибков. Болезнь начинается с органов пищеварительной системы или легких, и быстро поражает весь организм. 50% случаев становятся смертельными. Наиболее тяжелой аллергической реакцией является анафилактический шок, характеризующийся одышкой, крапивницей, отеком Квинке и расстройствами пищеварения. Если немедленно после появления симптомов не сделать инъекцию адреналина, наступает смерть.

Менингококковый менингит поражает мозговые оболочки головного и спинного мозга. Симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль, красные пятна, остающиеся на коже после надавливания, непереносимость света и шума. При своевременном обращении за помощью 5 из 6 пациентов могут излечиться от болезни. Расслоение аорты, вызывающее очень сильную боль, в 50% случаев приводит к смерти пациента.