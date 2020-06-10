 

Надя Дорофеева рассекретила количество татуировок, имеющихся у нее на теле

10.06.2020, 23:09, Разное

Популярная украинская певица Надя Дорофеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена в ярком образе. В описании под снимком артистка назвала количество татуировок, имеющихся у нее на теле.
Надя Дорофеева позировала в красной кофте с открытым декольте и с ярким макияжем, дополнив образ двумя косичками. Экс-участница группы «Время и Стекло» призналась, что она со временем поменяла взгляды на многие вещи. К примеру, ранее она считала, что никогда не набьет тату, но в данное время у нее их уже 14. Артистка уточнила, что они правда маленькие, но сейчас важен сам факт их существования. Только в этом году исполнительница полюбила принимать ванну и наступление лета, что раньше ей совсем не нравилось. Дорофеева рассказала, что когда-то оценивала поступки других людей, осуждая их, а сейчас ругает себя за «глупость и нетерпимость». Артистке очень интересно наблюдать за собой и происходящими изменениями, поэтому она выразила надежду, что все со временем становятся лучшими.

Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. За короткое время публикации пост исполнительницы «понравился» более 139 тысячам подписчиков. «Все что не происходит в жизни всегда к лучшему», «Я думаю мы меняемся каждый день, и по хорошему и по плохому», – поддержали своего кумира фолловеры. Многие пользователи отметили красоту артистки, назвав ее «идеальной».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Мнение: О безусловной и бесплатной раздаче денег из-за CoVID-19

26.05 / Эксперты назвали средства, облегчающие боль

03.06 / «За женой приехали ночью»

24.05 / Таиландскую вакцину от COVID-19 подготовят к применению к концу 2021 года

16.05 / Близнецы с двумя разными отцами: В Китае произошел случай с шансом 1 на 10 миллионов

12.05 / ФАС проверит рост цен на медицинские маски и перчатки

21.05 / СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на COVID-19

23.05 / Мнение: Гений!

15.05 / Мнение: Неужели мы не доросли до электронного голосования?

26.04 / Губернатор объявил о запрете на въезд в Нижегородскую область без прописки или спецпропуска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска