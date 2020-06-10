Надя Дорофеева рассекретила количество татуировок, имеющихся у нее на теле

10.06.2020, 23:09, Разное

Популярная украинская певица Надя Дорофеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена в ярком образе. В описании под снимком артистка назвала количество татуировок, имеющихся у нее на теле.

Надя Дорофеева позировала в красной кофте с открытым декольте и с ярким макияжем, дополнив образ двумя косичками. Экс-участница группы «Время и Стекло» призналась, что она со временем поменяла взгляды на многие вещи. К примеру, ранее она считала, что никогда не набьет тату, но в данное время у нее их уже 14. Артистка уточнила, что они правда маленькие, но сейчас важен сам факт их существования. Только в этом году исполнительница полюбила принимать ванну и наступление лета, что раньше ей совсем не нравилось. Дорофеева рассказала, что когда-то оценивала поступки других людей, осуждая их, а сейчас ругает себя за «глупость и нетерпимость». Артистке очень интересно наблюдать за собой и происходящими изменениями, поэтому она выразила надежду, что все со временем становятся лучшими.

Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. За короткое время публикации пост исполнительницы «понравился» более 139 тысячам подписчиков. «Все что не происходит в жизни всегда к лучшему», «Я думаю мы меняемся каждый день, и по хорошему и по плохому», – поддержали своего кумира фолловеры. Многие пользователи отметили красоту артистки, назвав ее «идеальной».