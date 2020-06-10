 

Мнение: Росрезерв и катастрофа

10.06.2020, 23:06, Разное

Это первая полоса сегодняшнего бумажного выпуска «Новой».

А это публикация, «собранная» из двух материалов, вышедших на сайте «Новой» –  «Санкция на ЧП» и «То ли Росприроднадзор, а то ли виденье».

Один из ключевых моментов публикации:

…топливо из злополучного резервуара вылилось буквально за считанные минуты. Так стремительно, что верхняя часть резервуара вогнулась. Сработал эффект помпы. Это отчетливо видно на фотографиях резервуара, сделанных уже после разлива.

А вот что главное. В этом резервуаре вообще не должно было быть дизельного топлива, он должен был быть пустым.

Потому что еще в 2016 году был выведен на капитальный ремонт. И именно из-за этого с 2016 года он ни разу не проверялся. Об этом официально сообщил Росприроднадзор: «Что касается аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте» (цитата по сообщению ТАСС).

Но появилась информация, что в резервуаре могло храниться дизельное топливо Росрезерва. И что разрешение на эксплуатацию злополучного резервуара якобы было дано Ростехнадзором, чуть ли не лично заместителем руководителя ведомства, курирующим строительный надзор.

Если эта версия, выдвинутая нашими источниками в Норильске, подтвердится, то вырисовывается совсем скверная картина: в Росприроднадзоре не могли не знать, что находящийся на капремонте резервуар начал эксплуатироваться.

Дело в том, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова до декабря 2018 года работала именно замглавы Ростехнадзора и курировала строительный надзор…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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