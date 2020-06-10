Мнение: Никогда не забывайте

10.06.2020, 23:00, Разное

Возложение венков к мемориалу жертвам агрессии НАТО на Стражевицкой горе, где располагалась радарная станция Югославской армии, которая в марте 1999 года подвергалась сильным бомбардировкам агрессорам. За 78 дней войны по ней было нанесено 34 авиаудара, так как югославские военные продолжали использовать военную инфраструктуру расположенную в районе горы и в самой горе, пользуясь тем. что там располагались подземные сооружения командного пункта ВВС Югославии, которые могли выдерживать удары НАТОвских бомб, в том числе противобункерных. Ее останки сохранены в качестве напоминания.

Сбитый тогда F-117 был уничтожен как раз после того, как отбомбился по этому объекту.

– К сожалению, это не закончилось, как следует – как наказание для тех, кто совершил агрессию против суверенной и свободной страны. Это не закончилось тем, что территория Косово и Метохии была очищена от террористов, убийц и агрессоров, а закончилось тем, как силы решили покончить с этим. Югославская армия, все граждане Союзной Республики Югославии в то время отдали свой героический максимум. Мы боролись, мы не потерпели поражение, агрессор НАТО не смог войти на нашу территорию по суше. Огромное превосходство 19 наиболее развитых стран мира возобладало, и нам пришлось уйти из Косово и Метохии, – отметил министр обороны и добавил, что с момента ухода югославской армии и государственных органов бывшей Югославии из Косово и Метохии до сегодняшнего дня около 1000 сербов были убиты, и никто не был привлечен к ответственности.

250 000 сербов были высланы. Никто не был ответственен за это. Тем временем 17 марта 2004 года произошел погром, когда 16 человек были убиты и еще около 6000 были изгнаны – никто не ответил. Даже сегодня никто не несет ответственности за «желтый дом», за убийства сербов, за высылки, за торговлю органами, за наркокартель, который управлял районами Косово и Метохии. Мы должны напомнить, попросить, никогда не забывать, потому что, если мы допустим, чтобы агрессия НАТО была забыта – это случится снова. Это случится снова в другой, маленькой, свободной стране, и человечество не заслуживает того, чтобы увидеть это преступление. В 1999 году самое кровавое столетие в истории человечества закончилось страшной и кровавой агрессией НАТО

О возложении цветов тут http://www.mod.gov.rs/cir/16117/ministar-vulin-nato-agresija-ne-sme-da-se-zaboravi-16117



Обломки F-117 сбитого югославскими военными после удара по объекту в Стражевице.

О том, как его сбили, можно почитать например вот тут https://interaffairs.ru/news/show/21932

На небе Стражевицы сталь и камни,

Сопка божия происхождения больше горы,

Вьётся над ним ангела белого пряди,

Пасть разевает черный дракон с высоты.

Стражевица — престол упрямого града,

грохот сатаны плач детский заглушает,

Ненависть безумца злу открывает врата,

Белому городу мёртвых оплакивать мешает.

Чудовище гордится огненным своим языком,

Люди про счастье рассказывают — и правы.

На перекрёстке времён в мгновении слепом,

Смертных миллионы испивают сок отравы.

Забыть нельзя что логике и перу,

Объяснить невозможно — опухоль мира налицо

Стражевица воскресает в Олимпа гору,

Сатана не переставая будет смотреть на неё.

Недалеко от Белграда, внутри горы Стражевица, расположен подземный объект «Kneževac» (другое название «Объект 909»). Гора высотой 209 метров расположена в Белградском муниципалитете Раковица. Рядом находится карьер, в котором добывают известняк для строительных нужд Белграда. Командный пункт до сих пор находится в ведении вооружённых сил Сербии. Стражевица по своей геоморфологической структуре напоминает боснийские горы. Поэтому этот секретный объект стал копией уже существовавшего в Боснии подземный командный центр под горой Златар. Здесь находятся радар, метеостанция, коммуникационный блок и другие службы. Командный пункт расположен глубоко под землёй. Входы в него так хорошо замаскированы, что непосвящённый человек их не заметит. Часть объекта представляет собой тоннель, построенный ещё солдатами Вермахта во времена немецкой оккупации. В 1999 году гора Стражевица в течении многих дней подвергалась сильной бомбардировке авиабомбами до 3 тон. Погибли солдаты ЮНА из подразделений наземной охраны. Станция связи во время натовских бомбардировок была уничтожена. На её месте остались разрушенные подземные коммуникации, подходящие к этой станции, но до основных сооружений командного пункта натовские бомбы не добрались. Позже на этом месте был сооружен мемориальный памятник, а чуть в стороне построена новая антенна связи Добраться до Стражевицы можно разными способами, в том числе и на машине — туда ведёт грунтовая дорога. Кроме Стражевицы, в Сербии действовало ещё несколько аналогичных подземных командных пунктов рядом с военными аэродромом в Сьенице, Поникве (Ужице), Батайнице (под Белградом) и Ладжевцах (Кралево). Все они стали широко известны после уничтожения во время бомбардировок авиацией НАТО весной 1999 г.

Рассказ А. Даранова.1999 год. «…Но не так долго длилось мое мимолетное счастье. Двадцать четвертого марта первая ракета НАТО упала прямо в нескольких сотнях метров от моего дома. Там, как я уже позже узнал, находится убежище Стражевица, построенное еще во времена Тито, где сидел Милошевич со своей свитой и Генеральным штабом. Не знаю, зачем американцы были так упорны (каждый день бомбили это место два-три раза по 15-20 минут), если знали, что этому убежищу ничего бы не было, даже сбрось они атомную бомбу. Вообще-то, это убежище было построено н случай атомной войны. Там туннели по двадцать километров с кондиционерами, горячей и холодной водой, обложенные пятиметровым слоем свинца. Плюс еще все это прорублено в скале на глубине более сотни метров. Там, наверное, и вибрации-то никакой не было. Зато ощутимо было на поверхности, когда американцы сбросили специальные глубинные бомбы (четыре по две с половиной тонны), а через пару дней разрушили фабрику, где делали автомобили и тракторы, которая была рядом с моим домом.»

https://balkanist.ru/po-sledam-podzemnyh-voennyh-sooruzhenij-yugoslavii/