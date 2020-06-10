 

У некоторых шимпанзе в сердце растет кость

10.06.2020, 22:50, Новости дня

Исследователи обнаружили, что косточка в сердце есть у некоторых шимпанзе. По словам ученых, их открытие для защиты здоровья и сохранения животных может иметь жизненно важное значение.

Косточка, которая встречается у многих животных, делает сердце более выносливым. Она есть у крупного рогатого скота, северного оленя, верблюда. Во время нового исследования косточка в сердечной мышце была обнаружена и у шимпанзе. Открытие у нового вида животных новой кости, по словам ученых, является редким событием.

Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного возраста и пола, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у шимпанзе и людей, – идиопатическим фиброзом миокарда. Это состояние связано с нарушениями сердечного ритма и внезапной смертью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Украинцев эвакуировали из Казахстана, Туниса, США и Эстонии

15.04 / Компания BMW выпустит мощный кроссовер BMW X8 M

19.04 / Посольство России ответило на предание огласке содержания ноты чешским МИДом

23.04 / Устроивший скандал в ижевском аэропорту замминистра освобожден от должности

20.04 / Чемпион мира Ландертингер попрощался с биатлоном

12.04 / Роботизированный метод лечения заболеваний преодолевает защиту иммунной системы организма

21.05 / Ничто не останется незамеченным: цифровые платформы знают о вас все

26.04 / Директор инфекционного центра восхитился осведомленностью Путина о COVID-19

21.05 / В Латинской Америке стремительно растет число заболевших COVID-19

17.04 / Медведев заявил о работе над идеей созыва «пятерки» по глобальной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска