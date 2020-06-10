У некоторых шимпанзе в сердце растет кость

10.06.2020, 22:50, Новости дня

Исследователи обнаружили, что косточка в сердце есть у некоторых шимпанзе. По словам ученых, их открытие для защиты здоровья и сохранения животных может иметь жизненно важное значение.

Косточка, которая встречается у многих животных, делает сердце более выносливым. Она есть у крупного рогатого скота, северного оленя, верблюда. Во время нового исследования косточка в сердечной мышце была обнаружена и у шимпанзе. Открытие у нового вида животных новой кости, по словам ученых, является редким событием.

Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного возраста и пола, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у шимпанзе и людей, – идиопатическим фиброзом миокарда. Это состояние связано с нарушениями сердечного ритма и внезапной смертью.