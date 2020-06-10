Российским ученым удалось сжечь алюминий в воде
10.06.2020, 22:50, Новости дня
Российскими учеными был открыт способ сжигания алюминия в воде, который не требует дополнительных химических добавок с целью получения водорода и тепловой энергии.
По словам ученых, их открытие может быть использовано для создания эффективных энергоустановок, которые работают на реакции горения металла. Учеными было проведено исследование с алюминиевыми гранулами при температурах от 250 до 400 градусов Цельсия. Специалисты обнаружили, что при таких условиях алюминий горит в воде со скоростью одного сантиметра в час.
Достижение ученых открывает перспективу создания экологически чистых энергоустановок, которые используют в качестве топлива металлы.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет