 

Российским ученым удалось сжечь алюминий в воде

10.06.2020, 22:50, Новости дня

Российскими учеными был открыт способ сжигания алюминия в воде, который не требует дополнительных химических добавок с целью получения водорода и тепловой энергии.

По словам ученых, их открытие может быть использовано для создания эффективных энергоустановок, которые работают на реакции горения металла. Учеными было проведено исследование с алюминиевыми гранулами при температурах от 250 до 400 градусов Цельсия. Специалисты обнаружили, что при таких условиях алюминий горит в воде со скоростью одного сантиметра в час.

Достижение ученых открывает перспективу создания экологически чистых энергоустановок, которые используют в качестве топлива металлы.



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