Брат Джорджа Флойда выступил с эмоциональной речью в Конгрессе

10.06.2020, 22:45, Новости дня

Брат погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в среду выступил в Конгрессе, призвав законодателей не допустить, чтобы смерть его брата стала напрасной, и подчеркнув, что тот «не заслуживал того, чтобы умереть из-за 20 долларов».

Спустя две недели со дня смерти Флойда в Юридическом комитете Палаты представителей проходят первые слушания, посвященные проблемам, которые были подняты в ходе массовых протестов.

Флойд, работавший охранником в ночных клубах, был безоружен, когда полиция задержала его у магазина, сотрудник которого сообщил, что похожий мужчина пытался расплатиться за сигареты фальшивой купюрой.

«В тот день Джордж не сделал никому ничего плохого. Он не заслуживал того, чтобы умереть из-за 20 долларов. Я спрашиваю вас, неужели это цена жизни чернокожего мужчины? 20 долларов? На дворе 2020 год. Всему есть предел, – сказал законодателям 42-летний Филонис Флойд, проживающий в городе Миссури неподалеку от Хьюстона. – Ваша задача – сделать так, чтобы его смерть не оказалась напрасной».

«Я здесь, чтобы призвать вас положить этому конец. Прекратите страдания, – призвал Флойд законодателей. – Джордж просил о помощи, но его не послушали. Пожалуйста, прислушайтесь к моему призыву, к призывам нашей семьи и к призывам, звучащим сейчас на улицах по всему миру».

Юридический комитет готовится представить крупномасштабную инициативу по реформированию полиции, которую планируется вынести на рассмотрение к 4 июля. На следующей неделе должны пройти дальнейшие слушания, чтобы подготовиться к голосованию в полном составе Палаты представителей.