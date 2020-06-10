В Украине ожидают первый транш МВФ в размере 2,1 млрд. долларов

10.06.2020, 22:45, Новости дня

КИЕВ – Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда должен поступить в Украину 11 июня 2020 года, и будет направлен в Государственный бюджет Украины. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба Министерства финансов.

«Это позволит обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, а также обеспечить своевременное осуществление выплат по нашим долговым обязательствам», – отмечается в сообщении.

В Министерстве финансов Украины подчеркивают, что программа Stand by сосредоточена на ключевой задаче – поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, охватывает ряд сфер: фискальную, монетарную, финансовую, энергетическую и антикоррупционную политику.

На сайте финансового ведомства подчеркивается, что действующая программа сотрудничества с МВФ откроет возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров, в частности от Всемирного банка и Европейского Союза.

Международный валютный фонд, в соответствии с начатой для Украины программой, настаивает на реформе таможни и налоговой службы и укреплении иммунитета банковской системы.

Напомним, что Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 18-месячное соглашение о резервном кредите на 5 миллиардов долларов для Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник пресс-службой МВФ.

Помощь Евросоюза для преодоления последствий COVID-19

Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 500 млн евро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Твиттере, сообщает 10 июня Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 500 млн евро. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19», – отметил президент.

Со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил в Телеграм, что эти средства планируется использовать для преодоления последствий COVID-19.

Позитивный сигнал и продолжение реформ

Кредитная программа сотрудничества с МВФ, по мнению вице-президента независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» Игоря Харченко, является позитивным сигналом для международных инвесторов.

«Это значит, что на какой-то период времени правила игры в стране будут гарантированы и ситуация в стране будет инвестиционно привлекательной. С другой стороны, это отображает украинскую реальность – отсутствие постоянных правил для инвестиций, нужно постоянно передоговариваться, думать, как защищать инвестиции, не говоря уже о получении прибыли», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что стабилизационный кредит МВФ поможет поддержать экономическую и политическую ситуацию в стране, однако для развития экономики необходимо создать одинаковые условия, как для внешних, так и для внутренних инвесторов.

«Необходимо, чтобы внутренние инвесторы также получили условия для своих вложений, как и их международные партнеры. Странно ранее было слышать заявления о том, что мы создадим лучшие условия для иностранных капиталов, дадим им «инвестиционную няню». Правильным сигналом для международного капитала будет создание условий для украинского капитала», – отмечает Игорь Харченко.

По его словам, Украина научилась привлекать краткосрочные инвестиции, однако экономика нуждается в инвесторах, которые хотят вкладывать в высокоприбыльные проекты с большой добавочной стоимостью.

«Есть те, кто заходит на время, кто хочет быстро вложить в облигации или сырье, но для страны необходимо привлекать других инвесторов, с долгосрочными инвестициями. И в данном случае сотрудничество с МВФ – это только первый шаг. Необходимо создать условия – проводить реформу в судебной сфере, реформу правоохранительных органах, когда речь идет о праве собственности и инвестициях, правах инвесторов. Инвесторам можно обещать персональную «няню», но это не сработает. Они ориентируются на то, как защищены права украинских инвесторов», – подчеркивает Игорь Харченко.

Одинаковые правила для всех

Политтехнолог Дмитрий Бачевский отмечает, что даже в лучшие времена для Украины транши и кредиты МВФ никак не отражались на притоке иностранных инвесторов в реальный сектор экономики.

«Думаю, что сотрудничество Украины с МВФ не означает для инвесторов ровным счетом ничего, кроме того, что страна падает в пропасть и ее попросту спасают от краха. Потому что инвесторов интересует не то, дает или не дает МВФ стране свой кредит, а защищенность своих инвестиций и гарантии получения прибыли. Поскольку коррумпированная государственная система, которая всегда отпугивала инвесторов, до сих пор не сломана, а центральная государственная власть слабеет с каждым днем, то и деньги сюда вкладывать никто не будет. И никакие заклинания о доверии к нам со стороны МВФ тут не помогут», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Разговоры про «инвестиционных нянь», особых условиях для отдельных категорий инвесторов, по его словам, в глазах солидных зарубежных инвесторов выглядят сомнительно.

Им не нужны няни, им нужны стабильные, прозрачные и честные правила игры, равные для всех. Единственным «инвестором», который может прийти в Украину вслед за траншем МВФ – это спекулятивный капитал, который будет вложен в украинские облигации и ценные бумаги. Потому что кредит гарантирует устойчивость национальной валюты и стабильные правила игры на финансовом рынке», – подчеркивает политтехнолог.

Он считает, что сегодня рано говорить о притоке инвестиций в реальный сектор экономики.

Об «инвестиционных нянях»

Во время выступления на публичной сессии Всемирного экономического форума в Давосе 22 января 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила новые программы для инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая будет называться investment nanny (инвестиционная няня – Т.Б.). О чем это говорит? Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов и более, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер – investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет ни одной проблемы», – отметил Владимир Зеленский в ходе он-лайн трансляции офиса президента Украины в Фейсбуке.

Он назвал второе предложение от украинской власти – налоговые каникулы всем тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине.