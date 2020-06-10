Мнение: В ознаменование Дня Португалии

10.06.2020, 22:25, Разное

День Португалии

Сегодня, 10 июня, очень интересный день, День Португалии. С этим днем связано много необычного, интересного! Прежде всего, в этот день в 1580 году (по некоторым источникам в 1572 году) умер прославленный португальский поэт Луис де Камоэнс, а дату смерти взяли за основу праздника потому, что день его рождения был неизвестен. Этот человек, имеющий яркую, можно даже сказать авантюрную натуру, был сыном своего времени, с его авантюрными погонями за славой, деньгами, золотом, рабами, что и изобразил в своих творениях, в особенности в национальной гордости португальцев, в поэме «Лузиады». Поэма написана автором в гомеровском стиле, и

воспевает географические открытия португальцев предшествующих веков в несколько фантасмагорическом виде, что не помешало признать португальцами эту поэму как национальный эпос. Камоэнс особо не церемонился в эпитетах своим соотечественникам, прямо называя португальцев – богами, естественно, все остальные богами не были. Основным рассказчиком в поэме является ещё один герой Португалии, Васко да Гама. Да, это были времена великих открытий, когда отважные мореходы, толкаемые вперед миражами баснословной наживы, преодолевали огромные расстояния и открывали неведомые земли; обогнули Африку, доплыли до Индии и вернулись обратно с трюмами, забитыми пряностями; открыли, так, невзначай, Америку и множество островов. Это был расцвет Португалии, время её славы, её, своей собственной, империи. Понятно, что империя была исключительно в чужих землях, так как в родных пенатах Португалия со всех сторон была стиснута испанскими княжествами, и на что-либо претендовать здесь не могла. Конечно, вся эта империя сошла со временем на нет, но даже и сейчас Мадейра и Азорские острова являются территорией Португалии. Так что, хоть что-то от былого величия ещё тешит душу приунывших португальцев. Да, и поздравляю всех с праздником Дня Португалии, подымем же бокалы за неуёмную тягу к славе и во славу отечества, только бы эта тяга не превращалась в доведенную до абсурда идею идти к цели по чужим головам!

Кстати, не обольщайтесь, на картинке Камоэнс вам не подмигивает, с этим изъяном связана душещипательная история, поищите в интернете 🙂