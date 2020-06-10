El País – в ООН предупреждают — из-за пандемии к концу года 270 млн человек будет нечего есть

10.06.2020, 22:10, Новости дня

Из-за пандемии продовольственные системы выходят из строя, что усугубляет глобальную ситуацию с голодом, пишет El País со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом, по данным его организации, к концу года с острым голодом по всему миру могут столкнуться до 270 миллионов человек, то есть в два раза больше, чем до пандемии.



Reuters

ООН предупредила о том, что последствия от COVID-19 приближают нас к продовольственной чрезвычайной ситуации, пишет El País.

Пандемия уже унесла жизни более 400 тыс. человек. Кроме того, она также серьёзно бьёт по продовольственной сфере: так, к концу этого года, по данным ООН, с острым голодом могут столкнуться до 270 миллионов человек, которым, как поясняется в статье, вообще будет нечем питаться. Накануне пандемии в мире людей, оказавшихся в подобной ситуации, было в два раза меньше — 135 миллионов человек.

И до появления вируса дела у человечества шли не очень хорошо. Так, по последним данным, у нас уже тогда было более 821 миллиона голодающих мужчин, женщин и детей, которые в конце дня ложились спать, не употребив достаточного для поддержания здоровья количества калорий. А теперь новый коронавирус поставил нас в затруднительное положение.

Во вторник офис генерального секретаря ООН опубликовал доклад «Влияние COVID-19 на продовольственную безопасность и питание», в котором указывается перечень рекомендуемых мер по борьбе с этой угрозой.

В этом документе звучит предупреждение о том, что комбинированные эффекты от коронавируса и набирающей обороты глобальной рецессии могут, без широкомасштабных скоординированных действий, нарушить функционирование продовольственных систем.

Эти перебои могут иметь для здоровья и питания самые серьёзные и масштабные последствия, которых не наблюдалось уже более полувека, предупреждает офис генсека ООН.

«Наши продовольственные системы выходят из строя, и пандемия усугубляет ситуацию. Если не будут приняты незамедлительные меры, то становится все более очевидным, что будет неизбежная глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», — заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

В своём заявлении он предупредил, что даже в странах, где наблюдается изобилие продуктов питания, существуют риски сбоев в цепочке поставок.

В ООН порекомендовали обеспечить доступ к безопасной и питательной пище, особенно маленьким детям, беременным женщинам и младенцам, пишет El País.