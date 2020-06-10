Гоген Солнцев из-за безденежья продает «дореволюционные куклы» супруги

10.06.2020, 22:09, Разное

Гоген Солнцев продает «дореволюционные куклы» своей пожилой жены Екатерины Терешкович. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Шоумен пожаловался на нехватку денег и решил подзаработать таким необычным способом. Гоген Солнцев предложил своим подписчикам купить все игрушки вместе или по одной. Стоимость кукол артист не указал, попросив писать ему в директ по всем интересующим вопросам. Певец подчеркнул, что не все куклы находятся в идеальном состоянии, на некоторых из них видны потертости и дефекты, а также отсутствует одежда и волосы. Можно приобрести игрушки размером от 10 до 30 сантиметров.

Подписчики артиста отметили, что куклы не «дореволюционные, а обычные пупсы резиновые» и призвали его не начинать подобный «бизнес». «Выкинь их и не позорься», «Докатились», – негодовали фолловеры. Некоторые пользователи удивились безденежью Солнцева, поскольку считали Терешкович «богатой женщиной».

Ранее появилась информация об отказе Андрея Малахова от дальнейших съемок скандальной пары Солнцева и Терешкович.