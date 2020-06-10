Экономика: РФ начинает «цифровой прорыв»

10.06.2020, 22:08, Новости дня

Особые налоговые условия и специальные правовые режимы – не единственные меры, которые решено принять для резкого ускорения развития ИТ-индустрии в России. «Нужно создавать привлекательные условия для работы и воплощения передовых идей в России», сообщил президент Путин. Как это будет реализовываться?

«Необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов», – потребовал президент на совещании, которое прошло в режиме онлайн-конференции. Глава правительства Михаил Мишустин рассказал на совещании про комплексную программу поддержки IT- отрасли. Путин решил ускорить ее доработку силами специалистов и после этого включить в общенациональный план по восстановлению экономики, передает РИА «Новости».

«Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. И в этой связи прошу правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых регуляторных песочницах … когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике отрабатываются перспективные решения», – указал Путин.

Глава государства также поручил правительству разработать отдельный проект по развитию систем искусственного интеллекта, предоставить центрам обработки данных льготный доступ к источникам электроэнергии. Что еще важнее, льготы ожидают IT-компании и по уплате налогов – Путин призвал чиновников подготовить предложения по комплексному налоговому маневру для поддержки этой сферы.

Из «песочницы» могут вырасти IT-гиганты

Как известно, «регулятивная песочница» означает особый правовой режим, позволяющий фирмам заниматься разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить эксперименты по их внедрению – без риска нарушения действующих законов.

«Для отрасли и регуляторов это были ожидаемые поручения президента. Даже тот факт, что президент подробно остановился на законе о «песочницах», который уже внесен в Госдуму, говорит о том, что эти решения назрели, – сказала уже после совещания в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики Анна Дупан. – Президент суммировал то, что сказали участники совещания, и расставил основные акценты ровно, очень правильно. Теперь отрасль должна конкретизировать эти решения».

Эксперт добавила, что если бы участники совещания «назвали бы несколько более подробные направления реформирования законодательства, потом было бы проще». «Но с другой стороны, такие широкие формулировки, которые предложил президент, открывают простор для разных предложений от айтишников и регуляторов. Как показывает практика, когда президент обращает на что-то внимание, все решения выполняются гораздо быстрее», – считает собеседница.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов особо приветствовал тот факт, что на совещании у президента зашла речь о налоговом маневре. «Самый важный вопрос сегодня – сформировать Россию как юрисдикцию, привлекательную для деловых людей из IT-сферы, в том числе для тех, кто пока предпочитает вести бизнес за пределами РФ. И именно налоговое стимулирование на территории РФ позволит привлечь лучшие интеллектуальные ресурсы для создания независимого IT-кластера на уровне мировых стандартов», – сказал Кирьянов в интервью газете ВЗГЛЯД.

Собеседник добавил, что участники совещания говорили о других способах максимальной поддержки российских компаний, чтобы они не уходили за рубеж. «Нужно сделать так, чтобы вести IT-бизнес даже на иностранных рынках было выгоднее из России. Комплекс мер, который называется «налоговым маневром», может подразумевать и снижение страховых взносов для компаний, разрабатывающих программное обеспечение, и снижение налога на прибыль, меры опережающего развития облачных сервисов, дополнительная поддержка экспорта», – перечислил член Общественной палаты.

Утечка умов остановится сама собой

Внимание участников совещания привлекла и такая проблема, как нехватка профессиональных кадров. По его словам, смысл таких действий должен, в частности, заключаться в том, чтобы создать в стране «действительно глобально конкурентные условия» для работы лучших IT-специалистов, поскольку нужно учитывать высокую текучесть кадров в этой сфере.

«Нужно иметь необходимый человеческий капитал, чтобы конкурировать с другими странами. Япония, США тратят уже триллионы долларов. Нам нельзя упускать этот капитал, который может уйти из страны», – воскликнул на совещании глава некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, которого цитировал НТВ.

«Но это не значит, что нужно как в прежние времена хватать и не пущать.

Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей. И именно здесь у нас в России», – ответил Путин.

В качестве одного из решений кадровой проблемы глава государства указал участников конкурса «Цифровой прорыв» – одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей». «Они предложили свыше тысячи цифровых решений для таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», – напомнил Путин. Он призвал деловых людей, федеральных и региональных чиновников активно использовать разработки фаворитов конкурса.

Акцентировал президент внимание и на такой проблеме как кибербезопасность. Как известно, во время режима самоизоляции она стала особенно злободневной для многих россиян, и наверняка станет еще актуальней по мере развития цифровой экономики страны. «Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны – естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан», – резюмировал на эту тему президент.

«Цифровая поправка» юридически подготовит прорыв

Лидер государства обратил внимание на то, что вызванные коронавирусом ограничения во многом ускорили развитие цифровых технологий – и предложил развивать этот рывок и впредь, в обычных условиях. «Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в «цифру», брать пример с компаний – лидеров цифровизации», – сказал Путин.

Глава государства также поручил правительству подготовить решение об адресной помощи ряду компаний IT как пострадавшим из-за последствий пандемии. С просьбой об этом на совещании выступила глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Путин также добавил, что в целом необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли.

Кирьянов также напомнил о важности «цифровых» поправок к Конституции, которые обсуждается в эти дни на фоне подготовки к общероссийскому голосованию 1 июля.

«Поправки в Конституцию готовились достаточно давно, и та их часть, которая связана с IT-сферой, разрабатывалась при непосредственном участии ведущих российских специалистов, в частности Натальи Касперской. Самое главное, что «цифровые» поправки тоже содержат посыл для законодателей – формировать продуманную и безопасную «оболочку» для развития IT-сферы в России», – сказал эксперт.

По словам собеседника, появление поправок означает, что президент и правительство прекрасно понимают и важность защиты персональных данных в современном мире, и важность защиты информации в целом, ведь поправки говорят о безопасности пользователей в киберпространстве. «В период распространения коронавируса основная масса людей пользовалась компьютерами гораздо активнее, чем обычно. И по материалам МВД мы видим, как скакнул вверх уровень киберпреступлений.

Внесение IT-поправок в Основной закон позволит быстрее навести порядок в цифровой сфере,

оснастить цифровой сегмент экономики нормативными актами. Поправка даст импульс цифровому развитию страны на годы вперед. В частности, рядовые российские граждане получат дополнительную поддержку в IT-сфере – техническую, технологическую и образовательную», – заключил Кирьянов.

По словам эксперта, теперь РФ сформулировала условия для настоящего IT-прорыва – на уровне международных стандартов. «На совещании у президента был обозначен тот уровень, на котором должно вестись обсуждение IT-проектов и вопросов цифровизации страны в целом. Этот уровень крайне высок. Во многом он даже выше мирового по запросу на развитие, на кадры для будущего мира – такого мира, каким он будет через 15-30 лет», – подытожил Кирьянов.

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