Доля телеканалов “1+1” и “2+2” перешла в собственность семьи Медведчука

10.06.2020, 22:06, Новости дня

Народный депутат и глава партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук в своей электронной декларации среди компаний, принадлежащих его жене Оксане Марченко, указал фирму Bolvik Ventures Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Эта компания присутствует в структуре собственности телеканалов “1+1” и “2+2”.

Первой на это обратила внимание журналистка Инна Гаврилова в своем Facebook 5 июня.

“Вы поняли, да: Медведчук является совладельцем канала “1+1”, – написала она, приведя скрин структуры собственности канала.

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Согласно документу, 100% доверительного участия в Bolvik Ventures Ltd ранее принадлежали предпринимателю Игорю Суркису. Эта фирма через цепочку других имеет в собственности 24,66% в ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”, а также 24,51% телеканала “2+2” (ООО “Гравіс-Кіно”).

Совладелец группы каналов “1+1” Игорь Коломойский в интервью “Радіо Свобода” сказал, что удивлен этой новости.

“Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. Почему об этом мы узнаем из декларации?” – интересуется Коломойский.

Вечером 10 июня на странице “1+1 медиа” в Facebook появился комментарий в связи с изменением структуры собственности.

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“В медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, числящихся в структуре собственности телеканала “1+1”, принадлежат Оксане Марченко. Корреспонденты ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для “1+1 медиа” эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала. Официальный комментарий появится после проверки информации”, – сказано в нем.

Медведчук через аффилированных лиц владеет тремя украинскими телеканалами – “112 Украина”, NewsOne и ZIK.