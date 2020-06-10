В деле о катастрофе MH17 есть свидетель запуска ракеты. Он видел “Бук” и четырех военных в танковых шлемах – прокуратура Нидерландов

10.06.2020, 22:06, Новости дня

10 июня во время заседания Окружного суда Гааги по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малайзийском самолете нидерландский прокурор Тейс Бергер рассказал, что у следствия есть свидетель, видевший, как ехал “Бук”, из которого сбили самолет, и слышавший момент запуска ракеты, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Этот свидетель фигурирует в деле как X48.

Прокурор рассказал, что следственный судья заслушал X48 в 2016 году в отсутствие представителей Государственной прокуратуры Нидерландов. У прокуратуры была только возможность задать несколько письменных вопросов. Сторона обвинения хотела бы опросить X48 еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса.

“Как и [свидетель] M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня возле блокпоста самопровозглашенной “ДНР” на дороге из Снежного в [сторону] Саур-Могилы он увидел, как ехал “Бук”, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знает, где была запущена ракета”, – сказал прокурор.

По его словам, это место совпадает с местом пуска ракеты, зафиксированным на спутниковых снимках.

“X48 утверждает, что после запуска ракеты “Бук” выехал на дорогу, а также что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосту”, – пересказал показания свидетеля Бергер.

Следственный судья считает, что показания X48 “надежны”, но в Государственной прокуратуре по-прежнему видят основания для еще одного допроса этого свидетеля, сказал представитель стороны обвинения.

“По крайней мере [для вопросов] о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах. В заявлении не указывается, видел свидетель этих четырех солдат в “Буке” или вблизи него. Также непонятно, видел свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы”, – объяснил прокурор.

В апреле суд решил, что личности 12 свидетелей по делу останутся засекреченными. В прокуратуре объяснили, что почти все свидетели по делу о катастрофе рейса MH17 сказали, что хотели бы сохранить анонимность из-за страха за свою безопасность. Так, один из свидетелей, ранее проживавший на оккупированной территории, рассказал, что вооруженные люди дважды наведывались к нему в дом, после чего он был вынужден покинуть его. Еще один свидетель, проживающий на подконтрольной Украине территории, сообщил, что боится задержания российскими спецслужбами.

10 июня Окружной суд Гааги провел третье заседание в рамках второй сессии судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете. Заседания сессии продлятся до 3 июля.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.