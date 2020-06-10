 

Снимавшая на камеру свои схватки Рапунцель родила вторую дочь

10.06.2020, 21:54, Разное

За родами участницы реалити-шоу “Дом-2” Ольги Рапунцель последние сутки наблюдали поклонники. В официальном инстаграм-аккаунте проекта появились несколько публикаций, где рассказывалось о самочувствии девушки, которая должна вот-вот родить. Очевидно, Ольга отправилась в больницу в компании операторов телестройки.

Не так давно Рапунцель прилетела с Сейшельских островов в Москву. Она не стала принимать участие в съемках новых выпусков реалити-шоу, а отправилась в декретный отпуск. Последние дни для девушки выдались весьма волнительными. Хорошо, что рядом с Ольгой всегда был ее возлюбленный Дмитрий Дмитриенко.

За несколько часов до родов участница реалити-шоу рассказывала поклонникам, что чувствовала себя отлично. Она успокаивала себя тем, что уже проходила через это. “Роды – это нелегкий процесс, я все помню, как будто это было вчера, но рожать-то надо”, – писала Ольга.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 11:59 PDT

Новость о беременности участницы реалити-шоу “Дом-2”
Ольги Рапунцель появилась в ноябре прошлого года. Сначала девушка хотела скрыть интересное положение, однако потом оно стало видно невооруженным глазом.



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