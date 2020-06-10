 

Мнение: Зачем студентов гонят на парад?

10.06.2020, 21:54, Разное

Чтобы продемонстрировать, что и студентов можно научить ходить строем и в ногу?

Студенты пожаловались, что их принуждают участвовать в параде, который пройдет 24 июня.

«Вышел приказ ректора вуза Гильмутдинова Альберта Харисовича, в котором говорится о том, что студенты третьих курсов, проходящие военную подготовку, обязаны принимать участие в параде, а с 8 июня должны посещать трехчасовые репетиции по 6 дней в неделю. Если же студент отказывается от участия в параде, то руководство грозит отчислением. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире любые массовые мероприятия увеличивают риск заболеваемости COVID-19….» (отсюда)

Речь про парад в Казани. Парады в столице Татарстана в последние годы традиционно проходил на площади у казанского Кремля. Из-за малочисленности служащих Казанского военного гарнизона, в параде принимали участие участники боевых действий, полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС и студенты. Вот и нынче решили не отставать от Москвы и не менять традиций привлечения студентов. Чего я искренне не понимаю.

Про парад в Москве с трудом, но могу понять. Это вопрос политический. Пусть и не 9 мая, но все-таки пригласим гостей, покажем мощь российской армии и российского оружия. Мир попугаем, сами попонтуемся…. А Казани-то зачем этот парад? Только ради того, чтобы кому-то продемонстрировать, что и в Казани умеют ходить строем?

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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