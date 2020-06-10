Советник Трампа оценил ситуацию с расизмом в США

10.06.2020, 21:53, Новости дня

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что не верит в существование системного расизма в США.

«Я не верю в существование системного расизма», – приводит слова советника президента США Дональда Трампа РИА «Новости».

Ранее в ООН осудили «злоупотребления со стороны полиции и чрезмерное применение силы во время мирных собраний» в США, особо отметив призыв демонстрантов «привлекать к ответственности за жестокость полиции и системный расизм в поддержании правопорядка».

Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.